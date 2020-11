Schlager-Schwestern Anita und Alexandra: Corona-Challenge

Sie stehen für "modernen deutschen Schlager". Anita und Alexandra Hofmann sind seit über 30 Jahren erfolgreich im Musikbusiness. Ihre Fans schätzen unter anderem die Bodenständigkeit des Geschwisterpaares. Die beiden sind in ihrer Heimatstadt Meßkirch fest verwurzelt, wohnen dort Tür an Tür und wollen mit ihrer Musik, wie sie selbst sagen, "Seelen berühren". Die Corona-Auszeit haben Anita und Alexandra Hofmann genutzt, um ein neues Album fertigzustellen. "Wilde Zeiten" geht am 24.7. an den Start. Im Studio berichten Anita und Alexandra, wieviel Herzblut und harte Arbeit sie in ihr neues Album gesteckt haben. mehr...