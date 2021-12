Schafe pflegen Weihnachtsbaumplantage im Odenwald

Thai Do ist Rennrad-verrückt und besitzt die wohl größte und beeindruckendste Sammlung an Rennrädern in Deutschland. Er hat historische Räder aus den Anfängen der Rennradsports, Klassiker aus den 70er und 80er Jahren und aktuelle Rennmaschinen in seiner Sammlung. Die teuersten Raritäten: das Rad, das Eddie Merckx 1972 gefahren hat, aber auch Räder von Lance Armstrong und Jan Ulrich. Einerseits ist seine Sammelleidenschaft im Beruf begründet -| er arbeitet für den Fahrrad-Reifen-Hersteller Conti. Andererseits kommt dieses Hobby aus seiner Vergangenheit, in der er leistungsmäßig Triathlon betrieben hat. Wir stellen den Fahrrad-Verrückten vor. mehr...