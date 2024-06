Sarah & Milan - eine ganz besondere Pferdeliebe

In den sozialen Netzwerken wurde im Mai ein Fellbacher, der mit seinem Pferd in die U-Bahn stieg, zum Internethit. Es war ein Sonntagmorgen, kaum ein Mensch war unterwegs. Die perfekte Gelegenheit für Gerhard und sein Pferd „Sancho Pancho“ die sonst so überfüllte U-Bahn zu nehmen. Erstaunlicherweise verlief alles reibungslos und ohne große Komplikationen. Letztendlich war die Bahn doch ein wenig zu eng, sonst wären Gerhard und Sancho Pancho mit Sicherheit ein paar Stationen gefahren.