Was Daniel Düsentrieb für Entenhausen ist, das ist Willy Knörr für das Murgtal. Der 64-Jährige tüftelt in seiner Werkstatt in Gaggenau-Selbach Dinge aus, auf die sonst kaum einer in der Welt kommen würde und die er nie verkaufen würde. Was die meisten verrückten Ideen von Willy Knörr gemeinsam haben? Wenn er sie nach monatelanger Tüftelei fertig gebaut hat, machen sie Lärm und können fahren. Sogar mit echter TÜV-Zulassung. mehr...