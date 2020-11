Grillen ist die große Leidenschaft des Dettinger Jugendreferenten Daniel "Dän" Klein. Zwei Mal Amateur-Grillmeister, 2013 Profi-Vize-Grillmeister. Buchautor: Daniel "Dän" Klein macht in Sachen Grillen niemand etwas vor. Er betreibt ein Eventcatering und gibt Workshops, wobei seine Grill-Karriere alles andere als erwartungsgemäß war. In Sri Lanka geboren kam Dän Klein als Adoptivkind nach Deutschland. Er wuchs in einer christlichen Familie auf, machte sein Abitur und irgendwann eine Ausbildung zum evangelischen Jugendreferenten. Im Studio erzählt er, warum Grillen und kirchliche Jugendarbeit perfekt zu einander passen und gibt selbstverständlich auch ein paar Insidertipps zum Grillen. mehr...