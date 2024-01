"Zogene Küchle"

per Mail teilen

Koch/Köchin: Landfrau Christa Fuchs, Argenbühl Rezeptautor/Rezeptautorin: Landfrau Christa Fuchs, Argenbühl

Zutaten:

500 g Weizen- oder Dinkelmehl

20 g Hefe

1 Prise Salz

¼ l Milch

1 Ei

2 EL Butter

1 EL Zucker

Pflanzenfett zum Backen

Alle Zutaten nacheinander in eine Schale geben und zu einem lockeren Hefeteig kneten. Den Teig an einem warmen Ort gehen lassen bis er schön hoch geht. Knödelgroße Stücke formen und auf einem bemehlten Brett nochmals gehen lassen. Anschließend die Küchle auseinander ziehen und in heißem Fett goldbraun ausbacken.

Zum Schluss die fertigen Küchle mit Zimt und Zucker bestreuen - fertig. Guten Appetit!

