von Foodbloggerin Mara Hörner

Schwierigkeitsgrad: mittel Rezeptautor/Rezeptautorin: Mara Hörner, Foodbloggerin "Life Is Full Of Goodies"

Zutaten:

5 Eier

300 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

250 ml neutrales Öl (z.B. Rapsöl)

125 ml lauwarmes Wasser

375 g Mehl

1 Päckchen Backpulver (ca. 1 Teelöffel)

2 Esslöffel Kakao

Butter für die Springform (ca. 26 cm Durchmesser)

100 g Zartbitterkuvertüre oder Kuchenguss

Den Backofen auf 160 °C Umluft (180 °C Ober- / Unterhitze) vorheizen.

Die Eier trennen. Das Eigelb mit dem Zucker schaumig rühren. Den Vanillezucker hinzugeben und unter Rühren nach und nach das Öl einfließen lassen. Ebenso das Wasser. Das Mehl mit dem Backpulver mischen und hinzufügen. Alles gut verrühren.

Das Eiweiß steif schlagen und unter den Teig heben. Die Teigmenge halbieren und in die eine Hälfte nun noch das Kakaopulver rühren. Gut durchrühren.

Nun den Teig löffelweise abwechselnd in eine gebutterte Kastenform (ca. 25 – 26 cm lang) geben. Zwei bis drei Esslöffel vom hellen Teig der Länge nach in die Mitte der Form verteilt. Anschließend zwei bis drei Esslöffel vom dunklen Teig ebenso der Länge nach direkt auf den hellen Teig gegeben. Der Teig muss wirklich immer direkt AUF die vorige Schicht gegeben werden. Er ist ziemlich zähflüssig, so dass das Verteilen etwas dauert, aber schließlich soll ja nachher auch ein Zebramuster im Kuchen sein. Den Teig nun abwechselnd aufeinander in die Form geben bis er aufgebraucht ist.

Den Kuchen nun für ca. 50 – 60 Minuten backen.

Sobald der Zebrakuchen etwas ausgekühlt ist, kann man ihn mit der Zartbitterkuvertüre oder dem Kuchenguss verzieren. Die Kuvertüre dafür sehr klein hacken und im Wasserbad schmelzen. Wer einen Kuchenguss benutzt, der erwärmt diesen nach Anleitung und gießt ihn anschließend über den Kuchen.

