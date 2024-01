Williams-Christ-Flammkuchen

per Mail teilen

Portionen: 4

Zutaten:

400 g Mehl

150 g Wasser

1/4 Würfel Hefe (ca. 10 g)

1/2 TL Zucker, 1 TL Salz

4 reife Williams-Christ-Birnen

100 g feingeschnittenen, luftgetrockneten Räucherspeck (am besten selber machen)

2 EL Zitronensaft

80 g Walnüsse

1 Becher Schmand

Mehl zum Verarbeiten

Für den Teig:

Aus Mehl, Wasser, Hefe, und Zucker einen Hefeteig vorbereiten und zugedeckt mindestens 30 Minuten gehen lassen. Salz zugeben, fünf Minuten durchkneten bis ein elastischer Teig entsteht, vier Kugeln formen, gut bemehlen (sie sollen sich nicht berühren) und nochmals mindestens eine Stunde gehen lassen. In der Zwischenzeit Ofen wie gewohnt vorheizen. Einige Buchenscheite auf Besenstielstärke kleinhacken. Pizzagrundplatte und zwei Pizzableche bereitlegen, Pizzableche bemehlen.

Für den Belag:

Birnen schälen, entkernen, in fünf Millimeter dicke Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Auf den Blechen die beiden ersten Kugeln zu einem dünnen Teig auswalzen, mit Schmand bestreichen und mit den Birnenscheiben dicht belegen, dabei kleine Zwischenräume lassen. Speck und gehackte Walnüsse in die Zwischenräume streuen und leicht in den Schmand drücken.

Im Ofen ist nun eine starke Glut. Die Pizzagrundplatte aus drei Millimeter Blech einlegen und die dünnen Buchenscheite auf die Glut legen. Luftklappe voll öffnen. Wenn das Feuer voll brennt, das erste Blech mit den Flammkuchen auf die Grundplatte legen. Nach 60 bis 90 Sekunden herausnehmen, den Flammkuchen herunternehmen und servieren.

Dann das zweite Blech auflegen und genauso verfahren. Wenn das erste Blech soweit abgekühlt ist, den nächsten Flammkuchen vorbereiten. Zwischendurch immer mal dünnes Holz nachlegen. Die Flammkuchen sollten in der Flamme backen. Man kann auf diese Art in zehn Minuten problemlos vier Flammkuchen zubereiten.

