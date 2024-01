Vegetarische Bauernpfanne

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 20 Minuten Nährwert: 1419 kJ/340 kcal, 8 g Eiweiß, 33 g Kohlenhydrate, 18 g Fett, 6 g Ballaststoffe

Zutaten:

600 g vorwiegend fest kochende Kartoffeln

200 g gemischtes Gemüse (frisch oder TK, z. B. Lauch, Paprika, Pilze)

4 EL frische Kräuter

120 ml Gemüsefond

150 g Schmand

Salz, Pfeffer, Muskat, Paprikapulver

1 große Zwiebel

2 EL Rapsöl

80 g Zuckermais (Dose)

80 g Kidneybohnen (Dose)

Die Kartoffeln schälen und kochen. Währenddessen das Gemüse vorbereiten. Frisches Gemüse putzen und in 2 Zentimeter große Stücke bzw. Ringe schneiden. Das TK-Gemüse am besten schon im Kühlschrank über Nacht auftauen.

Solange die Kartoffeln noch kochen, die frischen Kräuter waschen und klein hacken. Den Gemüsefond mit dem Schmand, den frischen Kräutern und den Gewürzen vermischen. Wenn die Kartoffeln fertig sind in 1 Zentimeter dicke Scheiben schneiden und kurz abkühlen lassen. Die Zwiebel in Würfel schneiden. Das Rapsöl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel glasig dünsten.

Das komplette Gemüse (inklusive Mais und Kidneybohnen aus der Dose) in den Topf zu den glasigen Zwiebeln geben. Ca. 3 Minuten anschwitzen und dann die Kartoffeln vorsichtig unterheben und die Gemüsefond-Schmand-Kräutermischung zugießen. Kurz aufkochen lassen und servieren.

