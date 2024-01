Vegane Popovers mit Zucker-Zimt-Kruste

per Mail teilen

Koch/Köchin: Nathalie Friedrich Rezeptautor/Rezeptautorin: Nathalie Friedrich

Zutaten:

Für sechs Stück (in einer normalen Muffinform gebacken, in einer Popover-Form ergibt das Rezept vier Stück):

2 EL geschmolzene Alsan (vegane Margarine, schmeckt sehr buttrig, gleiche Backeigenschaften wie Butter. Gibt es im Supermarkt, Bioladen und im Reformhaus)

3 EL Apfelmark (ungesüßtes Apfelmus)

200 ml Soja-Reis-Drink

Saft ½ Zitrone

½ TL Apfelessig

½ TL Natron

1 ½ TL Zucker

150 g Weizenmehl

4 EL Zucker

1 TL Zimt

Etwas Alsan zum Einfetten der Muffinformen

Den Backofen auf 225 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen

Die Butter in einem Topf schmelzen und anschließend in eine Rührschüssel geben. Mit dem Apfelmark verrühren. Den Soja-Reis-Drink in einem Messbecher abmessen und dort hinein den Saft einer halben Zitrone geben, umrühren. Der Soja-Reis-Drink wird durch den Zitronensaft dickflüssiger und cremiger.

In einem Glas oder einer kleinen Schüssel einen halben TL Natron mit einem halben TL Apfelessig verrühren – das schäumt ein bisschen. Durch diese Reaktion wird der Teig schön weich und fluffig. Den Soja-Reis-Drink und das Natron-Essig-Gemisch ebenfalls in die Rührschüssel geben und mit einem Schneebesen mit der Butter und dem Apfelmark vermengen.

Zum Schluss das Mehl und den Zucker dazu geben – nur so lange mit dem Schneebesen unterheben, bis ein homogener Teig entsteht. Rührt man zu lange, wird der Teig und somit das Gebäck zu fest.

Die Muffinformen mit etwas weichem Alsan einfetten. Den Teig gleichmäßig auf sechs Vertiefungen des Muffinblechs verteilen, sodass diese zu ¾ gefüllt sind. Wenn Sie eine Popovers-Backform verwenden, dann füllen Sie auf diese Art vier der Vertiefungen. Die Popovers müssen nun 30 Minuten backen.

Nach dem Backen lassen Sie sie kurz abkühlen und stürzen die Popovers dann aus der Form und geben sie auf ein Abkühlgitter. In einem tiefen Teller nun 4 EL Zucker mit 1 TL Zimt vermengen. Die noch warmen Popovers von allen Seiten darin wenden.

