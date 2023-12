Schoko-Amarettini-Pudding mit marinierten Erdbeeren

per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Stefano Esposito

Zutaten:

1/2 I Milch

5 Eier

4 EL Zucker

1 EL Amaretto

1 EL Kakao

50 g Amarettini

400g Erdbeeren

Puderzucker

4 EL guter Balsamico

Die Amarettini in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Nudelholz zerkleinern.

Eier und Zucker schaumig schlagen und mit den anderen Zutaten sowie den zerkleinerten Amarettini gut vermischen und zu einer glatten Masse verrühren.

Den Teig auf feuerfeste Schalen (beispielsweise Tropfschalen) verteilen und diese in ein Wasserbad setzen. Hier passt die große Grillform optimal.

Bei mittlerer Hitze (ca. 180°C) etwa 35-40 Minuten grillen.

In Nocken abstechen und heiß oder kalt servieren.

Die Erdbeeren waschen und vierteln, mit dem Balsamico anmachen und nach Geschmack mit Puderzucker süßen.

