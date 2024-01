Roter Kinderpunsch

per Mail teilen

Koch/Köchin: Sally Özcan, Sallys Tortenwelt Rezeptautor/Rezeptautorin: Sally Özcan, Sallys Tortenwelt

Zutaten:

0,5 l Kirschsaft

1 l Johannisbeersaft

0,5 l Traubensaft

2 unbehandelte Orangen

20 g Ingwer

1 Nelke

1 Zimtstange

1 Vanilleschote

1 Sternanis

Die Säfte in einen großen Topf füllen. Eine Orange in dünne Scheiben schneiden und hinzufügen. Den Saft der zweiten Orange auspressen und hinzufügen. Den Ingwer in sehr dünne Scheiben schneiden und gemeinsam mit den Gewürzen dazugeben. Den Punsch für etwa zehn Minuten bei mittlerer Hitze erwärmen. Er muss nicht aufkochen. Durch die Wärme verbinden sich die Aromen der verschiedenen Gewürze.

