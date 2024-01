Rote Linsensuppe mit scharfen Brotstangen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Nährwert: 1622 kJ/387 kcal, 12 g Eiweiß, 39 g Kohlenhydrate, 19 g Fett, 6 g Ballaststoffe

Zutaten:

5 Karotten

2 Schalotten

2 cm Ingwer

30 g Butter (ca. 2 EL)

120 g rote Linsen

800 ml Gemüsebrühe

ca. 1/3 Baguette (ca. 80 g) oder helles Brötchen

etwas Chili

2 EL Rapsöl

1 Bund frische Kräuter

Salz, Pfeffer

Die Karotten reinigen, schälen und in ca. 1 Zentimeter dicke Ringe schneiden. Schalotte schneiden, Ingwer schälen und sehr fein schneiden. Zwei Drittel der Butter in einem Topf schmelzen und die Schalotten mit den Rüben und dem Ingwer ca. 8 Minuten bei mittlerer Hitze dünsten.

Die Linsen ebenfalls in den Topf geben, unterheben und mit frisch gekochter Gemüsebrühe aufgießen. Aufkochen und bei geschlossenem Deckel ca. 15 Minuten kochen.

Währenddessen das Brot in breite Streifen (ca. 1 Zentimeter breit, 5 zentimeter lang) schneiden. Chili fein schneiden und in einer großen Pfanne mit 10 g Butter und 1 Esslöffel Rapsöl leicht anbraten. Die Brotstreifen darin wenden und auf einem Backblech im Ofen bei 200 °C ca. 8 Minuten kross backen.

Kräuter schneiden. Die Suppe fein pürieren und zum Schluss die Kräuter unterheben und mit den Brotstreifen garniert servieren.

