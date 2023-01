Rinderhüfte mit Sesamkruste und Beilagen

Koch/Köchin: Rainer Klutsch Rezeptautor/Rezeptautorin: Rainer Klutsch

Zutaten:

800 Gram Rinderhüfte am Stück

50 Gramm weißer und schwarzer Sesam

1 Eiweiß

Topfen-Petersilien-Walnussknödel:



200 Gramm Topfen (Quark)

2 Eier

20 Gramm Walnüsse (Bruch)

Salz / Pfeffer

1 Bund Petersilie

20 Gramm Semmelbrösel

1 Knoblauchzehe

Französisches Gratin:



400 Gramm Kartoffeln

50 ml ausgelassene Butter

Salz / Pfeffer

Gebratene Austernpilze auf Spinat und geschmorte Äpfel mit Meerrettich:



200 Gramm Blattspinat

200 Gramm Austernpilze

2 Äpfel

50 ml Wasser

750 Gramm Zucker

Zimt, Anis

20 Gramm geriebener Meerrettich

Rinderhüfte mit Sesamkruste

Die Rinderhüfte scharf von allen Seiten anbraten und auf einem Backblech ruhen lassen. Nach dem Erkalten mit Eiweiß bepinseln und in dem Sesam wälzen. Anschießend noch salzen und pfeffern und bei 80 Grad für 15 Minuten in den Backofen.

Topfen-Petersilien-Walnussknödel

Den Quark mit dem Knoblauch den Eiern zu einer glatten Masse verarbeiten. Die Petersilie hacken und mit dem Walnussbruch unter die Masse heben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Semmelbrösel unterheben, kurz ziehen lassen. Mit zwei Löffel Nocken aus der Masse stechen und in einen Topf mit siedendem Salzwasser geben. Das Wasser darf nicht kochen. Die Nocken sind fertig wenn sie oben schwimmen.

Französisches Gratin

Die Kartoffeln in Salzwasser kochen und anschließend pellen. 5 Minuten ausdampfen lassen, danach mit einer Kartoffelreibe in eine Auflaufform hobeln. Nach jeder Schicht salzen und mit etwas ausgelassener Butter begießen. Für 20 Minuten bei 180 Grad in den Backofen geben bis sich eine schöne Kruste gebildet. So bekommt man ein cremiges Gratin.

Gebratene Austernpilze auf Spinat und geschmorte Äpfel mit Meerrettich

Die Äpfel achteln und in einer Pfanne auf den Schnittseiten kurz anbraten. Das Wasser mit dem Zucker in einem kleinen Topf mit dem Anis und Zimt zu einem Sirup einkochen. Den Sirup über die Äpfel geben und ziehen lassen. Die Austernpilze in einer Pfanne scharf anbraten. Auskühlen lassen und dann mit Kräutern, Salz

und Pfeffer würzen. Den Blattspinat in einer Pfanne mit Butter und Knoblauch kurz schwenken. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten

Das Fleisch in dünne Tranchen schneiden (es sollte innen noch rosa sein) und auf den Teller legen. Den Spinat auf den Teller setzen, darüber die Austernpilze mit den geschmorten Äpfel geben und mit frischem Meerrettich streuen. Seitlich die Topfenknödel und das Gratin dazugeben.

Fertig.

