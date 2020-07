per Mail teilen

Ein schwäbischer Klassiker leicht gemacht: die Bubenspitzle werden mit Tomatenragout, Basilikum und Pesto aufgefrischt.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Koch/Köchin: Simon Tress

Für das Kräuter-Pesto:

0,5 Bund gemischte Kräuter (z. B. Petersilie, Kerbel, Schnittlauch)

2 EL Pinienkerne

6 EL Sonnenblumenöl

50 g geriebener Parmesan

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

Für die Kräuter-Bubenspitzle:

500 g Kartoffeln (mehligkochend)

Salz

0,5 Bund gemischte Kräuter (z. B. Petersilie, Kerbel, Schnittlauch)

2 Eier (Größe M)

6 EL Mehl

1 EL Speisestärke (Mais oder Kartoffel)

2 EL Butter

Pfeffer

Für das Tomaten-Basilikum-Ragout:

400 g Tomaten

1 Bund Basilikum

60 g Butter

Salz

Pfeffer

Für das Kräuter-Pesto

Die Kräuter abbrausen, trocken schütteln und grob hacken. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. Herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Kräuter, Pinienkerne und Parmesan in einen Mixer geben. Öl zugeben und pürieren. Mit Salz & Pfeffer würzen. Abdecken und beiseite stellen.

Für die Bubenspitzle

Kartoffeln abbrausen und in Salzwasser ca. 25 Minuten garen. Kartoffeln abgießen und ausdämpfen lassen. Die Kartoffelschalen abziehen. Kartoffeln noch heiß durch eine Presse drücken. Die Kräuter abbrausen, trockenschütteln, fein schneiden und zu den Kartoffeln geben. Eier, Mehl und Stärke zugeben und alles gut verkneten. Die Teigmasse zu Rollen formen ca. (1 cm Durchmesser). Aus den Rollen ca. 5 cm große Stücke schneiden. Die Stücke mit der Hand zu Bubenspitzle bzw. Schupfnudeln formen und abdecken.

In einem großen Topf leicht gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Temperatur herunterschalten. Bubenspitzle ins Wasser geben und ca. 4-5 Minuten sieden, bis die Bubenspitzle gar sind und nach oben steigen.

Für das Tomaten-Basilikumragout

Inzwischen die Tomaten abbrausen, trockenreiben und je nach Größe halbieren und vierteln. Basilikum in feine Streifen schneiden. Butter in einem Topf erhitzen. Tomaten zugeben und ca. 4 Minuten schmoren. Basilikum untermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Bubenspitzle herausheben und abtropfen lassen. Butter in einer Pfanne erhitzen, Bubenspitzle darin goldbraun braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Bubenspitzle mit Tomatenragout und Pesto anrichten.