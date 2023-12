per Mail teilen

Das ist das perfekte Dessert für Weihnachten. Horst Stetter verfeinert ein Schokoladenmousse mit Spekulatius-Keksen.

Zutaten für 4 Personen

3 Spekulatius-Kekse

40 ml Rum

200 g Zartbitter-Schokolade

150 ml Sahne

3 Eier

2 El Spekulatius-Gewürz

140 g Zucker

3 Orangen

1 Bio-Orange

Stärkemehl

2 El Mandeln gestiftelt

Zubereitung

Spekulatius-Kekse zerbröseln und mit Rum tränken. (Wenn auch Kinder das Mousse essen sollen, den Rum durch Apfelsaft ersetzen).

Zartbitter-Schokolade über einem Wasserbad schmelzen lassen, dann mit der Sahne verrühren. Die Eier trennen. Die Eigelbe nach und nach mit dem Spekulatius-Gewürz unter die Schokomasse rühren, abkühlen lassen.

Das Eiweiß steif schlagen, dabei nach und nach 40 g Zucker einrieseln lassen. Die Spekulatiusbrösel unter die Schokomasse rühren, dann den Eischnee einarbeiten. Alles auf Dessertschalen verteilen und mindestens vier Stunden kaltstellen.

Für die Dekoration

Drei Orangen so schälen, dass auch die weiße Haut entfernt ist, dann die Filets aus den Häutchen schneiden, den austretenden Saft dabei auffangen. Von einer Bio-Orange die Hälfte der Schale abreiben, die restliche Orange auspressen, den Orangensaft in einem Topf kurz aufkochen und mit Stärkemehl leicht binden. In den warmen Saft die Orangenfilets vorsichtig einlegen und ziehen lassen. Kühlen. Die abgekühlten Filets auf dem Mousse platzieren, mit den Krokant-Stückchen servieren.

100 g Zucker in einem Topf hellbraun karamellisieren lassen, dann die gestiftelten Mandeln unterrühren, auf Backpapier streichen, auskühlen lassen. Den Krokant in Stücke brechen und zum Mousse reichen.

