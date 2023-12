Rentiertorte

per Mail teilen

Koch/Köchin: Sally Özcan, Sallys Tortenwelt Rezeptautor/Rezeptautorin: Sally Özcan, Sallys Tortenwelt

Teig:



6 Eier

300 g Zucker

1 Pr. Salz

½ TL Vanilleextrakt

300 ml Wasser mit Kohlensäure oder z. B. Haselnusslikör

250 ml Öl

450 g Mehl

200 g gemahlene Haselnüsse

100 g Schokoladenstreusel

1 TL Zimt

1 P. Backpulver

Zartbitterganache:



400 g Sahne

800 g Zartbitterschokolade

Dekoration:



100 g weiße Modellierschokolade

Schwarze Modellierschokolade

Zartbitterkuvertüre

Rote Modellierschokolade

Die Eier mit Zucker, Salz und Vanilleextrakt in 4-5 Minuten cremig rühren. Die Flüssigkeit und das Öl kurz einrühren. Mehl und Backpulver vermischen und in den Teig sieben. Mit den Schokoladenstreuseln, Haselnüssen und dem Zimt mit einem Schneebesen gemeinsam unterheben.

Den Teig in zwei vorbereitete Backringe mit 20 cm Durchmesser füllen. Diese vorher auf eine Backfolie und ein perforiertes Backblech stellen. Den Teig im vorgeheizten Ofen bei 170°C O/U für etwa 40 Minuten backen. Stäbchenprobe durchführen.

Die Böden komplett abkühlen lassen und anschließend zwei Mal waagerecht durchschneiden. Das geht am besten, wenn der Teig am Vortag zubereitet wird. Zwischen die Törtenböden jeweils eine Schicht Pflaumenmus auftragen.

Für die Ganache die Zartbitterschokolade in Stücke brechen oder klein hacken. Sahne in einem Topf aufkochen lassen, anschließend den Topf vom Herd ziehen. Schokolade dazugeben und mit einem Schneebesen verrühren, bis sich alle Stücke aufgelöst haben. Die Ganache umfüllen und abgedeckt im Kühlschrank abkühlen lassen, bis sie Kühlschranktemperatur hat. Mit einem Handrührgerät aufschlagen, bis die Creme steif ist. Die Ganache in einen Spritzbeutel mit Tülle füllen und auf die Torte aufspritzen.

Übersicht aller SWR Rezepte