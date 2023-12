per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Egbert Tribelhorn, Gasthof zur Sonne, Wiechs am Randen Rezeptautor/Rezeptautorin: Egbert Tribelhorn, Gasthof zur Sonne, Wiechs am Randen

Zutaten:

1/2 l Sahne

200 g Zucker

1 Vanilleschote ausgeschabt

3 Blatt Gelatine

1 El Mehl

1 Tasse Milch

Sahne, Zucker und Vanille aufkochen und 20 Minuten ziehen lassen. Aufgeweichte Gelatine dazugeben. Mehl in der Milch glattrühren und in die Sahne einrühren. In ausgezuckerte Förmchen abfüllen und dann über Nacht fest werden lassen.

Übersicht aller SWR Rezepte