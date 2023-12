Levkar Datschgerl

per Mail teilen

Zutaten:

500 g Kartoffeln

500 g Mehl

1 TL Salz

Zwetschgenmarmelade

Semmelbrösel

Fett oder Butter

Die Semmelbrösel in der Pfanne goldgelb anrösten und zur Seite stellen.

Die Kartoffeln kochen, schälen und anschließend mit der Kartoffelpresse oder Spätzlepresse zerkleinern. Dann das Mehl hinzufügen und das Ganze von Hand kneten. Den Teig ausrollen und darauf Klekse der Zwetschgenmarmelade verteilen. Dann daraus Taschen formen (ähnlich wie Maultaschen) und die Seiten andrücken. Die Kartoffeltaschen in einen Topf mit siedendem Wasser geben. Sie können die Teigtaschen herausnehmen, sobald sie an die Wasseroberfläche kommen. Direkt anschließend die Taschen in Semmelbröseln wälzen, damit diese anhaften.

Vor dem Essen je nach Geschmack mit etwas Zucker bestreuen und warm genießen!

