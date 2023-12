Kirschenmichel mit Vanillesauce

per Mail teilen

Für den Kirschenmichel:



6 alte Brötchen

0,75 Liter Milch

4 Eier

1 EL Zucker

1 TL Zimt

1 Glas Sauerkirschen

Vanillesoße:



0,75 Liter Milch

4 Eier

1 Vanilleschote

3 EL Speisestärke

3 EL Zucker

Kirschenmichel:

Die Brötchen klein schneiden, mit heißer Milch übergießen und abkühlen lassen. Dann das Eigelb und Zucker-Zimt-Gemisch dazu rühren. Anschließend das Eiweiß zu Eischnee schlagen und unterheben. Zum Schluss noch die Sauerkirschen dazugeben. Währenddessen eine Form mit Butter fetten, die Brötchen-Kirschmasse in die gefettete Form geben und bei 150 Grad Ober-Unterhitze 45 Minuten lang backen. Anschließend den Hölzchentest anwenden.

Vanillesoße:

Die abgekratzte Vanilleschote, sowie die Vanillestange in die Milch geben und gut aufkochen lassen. Wichtig: Den Topf von der Herdplatte nehmen, da sonst das Ei gerinnt. Das Eigelb, die Stärke und den Zucker kräftig verrühren und das Eiweiß zu Eischnee schlagen. Das restliche Eigelb-Stärke-Zucker-Gemisch in den Eischnee geben und zusammen in die heiße, nicht kochende Milch geben. Zum Schluss noch einmal ganz kurz aufkochen lassen.

