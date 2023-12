Kaisersuppe

Koch/Köchin: Landgasthof "Zum Franzl" Rezeptautor/Rezeptautorin: Landgasthof "Zum Franzl", Ulm

Zutaten:

Rind oder Kalbsknochensuppe

Tafelspitz

Butter

Mehl

Schalotte, Wurzelwerk (Petersilienwurzel, Lauch, Karotte, Sellerie )

Erbsen, Champignons, Karfiol

Muskatnuss, Salz, Pfeffer aus der Mühle

Butter zum Anschwitzen

Schlagobers

Eidotter

Schnittlauch oder Petersilie

Butter in einem Topf aufschäumen lassen, Mehl darin kurz anrösten, die vorher zubereitete heiße Rind- oder Kalbsknochensuppe langsam zugießen und auf geringer Hitze unter wiederholtem Rühren weiter köcheln lassen. In einem zweiten Topf die fein gehackte Schalotte in etwas Butter anschwitzen. Das Gemüse in kleine, mundgerechte Stückchen teilen bzw. schneiden.

Das Gemüse je nach nötiger Garungsdauer nacheinander beimengen und alles weich dämpfen, bis das Gemüse jeweils knackig ist. Mit geriebener Muskatnuss, Salz und frischem Pfeffer aus der Mühle würzen und mit der heißen Einmachsuppe aufgießen. Alles nochmals kurz aufkochen und den Suppentopf von der Platte ziehen.

Schlagobers und Eidotter rasch einrühren. Die fertige Suppe mit fein gehacktem Schnittlauch oder Petersilie garniert servieren. Tafelspitz dünn schneiden als Beilage in die Suppe legen.

