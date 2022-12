Für die Spätzle:

250 g Mehl

2 Eier

Salz

Grumbiere heißen in dieser Gegend Kartoffeln, es handelt sich also um einen Kartoffel-Spätzle-Eintopf mit Wursteinlage. Kartoffeln schälen und in kleine Schnitze schneiden, in Salzwasser weich kochen. Die Zwiebel in dünne Ringe schneiden und in Butter andämpfen.

Für die Spätzle das Mehl und die Eier vermengen und schlagen bis der Teig Blasen wirft, gut salzen. Den Teig in einer Spätzlepresse ins kochende Wasser drücken oder vom Brett mit einem Messer hineinschaben. Sobald die Spätzle oben schwimmen mit einem Schaumlöffel herausnehmen, kurz in kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen.

Die Wurst in kleine Stücke schneiden, die Fleischbrühe erhitzen und alle Zutaten hinzugeben. Zum Servieren in Suppenteller geben und mit der gedämpften Zwiebel bestreuen. Grumbierschnitz und Spätzle ist ein klassisches Samstags-Essen.

Übersicht aller SWR Rezepte