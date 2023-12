Grünkernkuchen im Blumentopf

per Mail teilen

Zutaten:

Milch in einem Topf kurz aufkochen lassen. Vom Herd nehmen und Grünkernschrot einrühren. Den Deckel auf den Topf geben und den Grünkern 30 Minuten quellen lassen. Butter (zimmerwarm) mit dem Zucker schaumig rühren. Nach und nach zwei Eigelb unterrühren. Die gemahlenen Mandeln in eine kleine Schlüssel geben und zusammen mit Zimt, Nelken, einer Prise Salz, Backpulver und dem Abrieb einer halben Zitrone vermischen. Diese Mischung langsam unter die schaumige Butter geben. Den gequollenen Grünkern ebenfalls zugeben und alles zu einem Teig verarbeiten. Die zwei übrigen Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unter den Teig heben.

Die Blumentöpfchen aus gebranntem Ton (gibt es im Bastelladen oder Baumarkt in allen Größen) gut ausspülen und trocknen lassen. Die Töpfchen mit Butter ausfetten und einen Kreis aus Backpapier über das Loch im Boden der Töpfchen legen. Dann mit Weckmehl ausstreuen. Etwas Teig in die Töpfchen einfüllen und einige entsteinte Kirschen (alternativ aus dem Glas) in den Teig drücken. Die Töpfchen sollten etwa bis 1 cm unter den Rand gefüllt sein.

Bei 170 Grad (je nach Größe der Töpfchen) ca. 15-25 Minuten im Backofen backen.

Die fertigen Kuchen auskühlen lassen. In die Mitte mit einem Zahnstocher ein kleines Loch vorstechen und einen Zweig Minze hineinstecken.

