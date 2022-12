Gegrillte Weinbergpfirsiche mit Ziegenkäse

per Mail teilen

Koch/Köchin: Mora Fütterer, MoCuisine

Zutaten:

8 Weinbergpfirsiche

Füllung:



200 g Ziegenfrischkäse

1 Eigelb

50 g Sonnenblumenkerne

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

1/2 El Honig

Chilipulver

Salz

Füllung:

Sonnenblumenkerne hacken. Rosmarin und Thymian waschen, trocken schütteln und hacken. Ziegenkäse mit Eigelb, Sonnenblumenkernen, 1/2 TL Rosmarin, 1/2 TL Thymian, Honig, Chilipulver und etwas Salz vermischen.

Pfirsiche waschen und trocken tupfen, halbieren und entsteinen. Das Fruchtfleisch in der Mitte etwas tiefer in die Pfirsichhälften drücken, um die Mulden zu vertiefen. Jeweils etwas von der Füllung in die Mulden der Pfirsichhälften setzen.

Den Grill auf etwa 200 °C anfeuern, die Pfirsiche mit der Haut nach unten auf den Grillrost legen und möglichst den Deckel schließen. Die Pfirsiche weich grillen.

Dazu frisches Brot und einen Salat servieren.

