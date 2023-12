Gegrillte Schokobanane

per Mail teilen

Koch/Köchin: Rodja Marzeschky, 0711-BBQ

Zutaten:

Pro Person eine Banane

Füllung: Schokolade nach Wunsch

An der Banane unten ein bis zwei Millimeter abschneiden, damit sie steht und im Grill nicht umfällt (man kann die Schokobanane aber auch in den Schwedenhalter stellen). Entlang der Oberseite die Schale einschneiden und nach hinten hin zum Stiel aufrollen und mit einem Zahnstocher befestigen. Man kann den Teil der Schale aber auch entfernen.

Jetzt ein wenig das Fruchtmark anritzen und mit einem kleinen Löffel rausschaben. Es muss Platz geschaffen werden für die Schokolade. Was man als Füllung für die Schokobanane nimmt, bleibt jedem selbst überlassen. Koch Rodja Marzeschky hat sich beispielsweise für Kinderschokolade entschieden.

Wenn alles fertig ist, den Grill auf ca. 200° C aufheizen. Die Schokobananen stellt man dann indirekt am besten auf Alufolie. So lange bei geschlossenem Deckel warten, bis die Bananenschale schwarz ist. Das ist das beste Zeichen, dass sie fertig sind.

