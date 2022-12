Fleischbällchen in Wallnusssoße

Zutaten:

Für die Fleischbällchen:

Hackfleisch in eine Schüssel geben. Eine halbe Zwiebel und 1-2 Knoblauchzehen fein würfeln. Beides zusammen mit einem Ei und 3 Esslöffeln Weckmehl zum Hackfleisch geben. Die Hackmasse mit Salz und Pfeffer und Muskatnuss würzen. Aus der Hackmasse etwa 20g schwere Bällchen formen. Die Bällchen in etwas Walnussöl von allen Seiten bei mäßiger Hitze durchbraten.

Für die Wallnusssoße:

Die Bauernbrot-Scheibe in Würfel schneiden und in einer Pfanne mit etwas Walnussöl anrösten. Walnusskerne zugeben und kurz mit anrösten. Alles zusammen mit zwei Esslöffel in einen Mixer geben und fein pürieren. Nach und nach die Hühnerbrühe in den laufenden Mixer zugeben. Die Zwiebel würfeln und in etwas Walnussöl andünsten. 1-2 Knoblauchzehen würfeln und zugeben. Die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden und zugeben. Kurz anschwitzen und mit Weißwein ablöschen. Sahne und die Masse aus dem Mixer zugeben. Die Soße mit Salz, Pfeffer und mit dem Abrieb einer Bio-Zitrone abschmecken. Die Fleischbällchen 15 Minuten bei schwacher Hitze in der Soße ziehen lassen. Mit in Ringe geschnittenen Frühlingszwiebeln garnieren.

Antons Tipp: Walnüsse nur kurz in der Pfanne anrösten, da sie sonst bitter werden können.

