Fisch-und Meeresfrüchtespieße in grünem Thai-Curry

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: GRILL-ON-FIRE, Grillakademie, Stefano Esposito

Zutaten:

300g festfleischiger Fisch (beispielsweise Kabeljau)

12 Gambas geschält

50g grüner Thai Curry

200ml Kokosmilch

Salz

Glasnudelsalat:



150g Glasnudeln

1 Bund Frühlingszwiebeln

1 rote Paprika

Salz

Sweet Chilisoße, Sesamöl dunkel, weißer Balsamicoessig

Aus dem Fischfilet acht gleich große Stücke schneiden. Den Thai Curry mit der Kokosmilch glattrühren und den Fisch darin eine Stunde marinieren. Den Fisch und die Gambas auf vier Spieße verteilen und indirekt bei ca. 200° C etwa 5-10 min grillen.

Glasnudeln in heißem Wasser 20 Minuten einweichen. Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Die Paprika fein würfeln. Die abgetropften und in 10 cm lange Stücke geschnittenen Nudeln mit den Frühlingszwiebeln und den Paprikawürfeln mischen, mit Sweet Chilisoße, Sesamöl und dem weißen Balsamico abschmecken.

