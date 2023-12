per Mail teilen

Portionen: 8

Zutaten:

2 unbehandelte Orangen

2 unbehandelte Zitronen

1 Stange Zimt

3 Nelken

2 Sternanis

2 Liter Rotwein

350 ml Rum, mindestens 54 % Alkohol

1 Zuckerhut

Orangen und Zitronen waschen und in dünne Scheiben schneiden. Zusammen mit den Gewürzen und dem Wein in einem Topf erhitzen, aber nicht kochen! Die Mischung in ein feuerfestes Gefäß gießen und zum Warmhalten auf einen Rechaud stellen.

Den Zuckerhut mit einer Zuckerzange oder einem Drahtgitter über das Gefäß legen, mit Rum tränken, bis er gut vollgesogen ist, und vorsichtig anzünden. Wenn die Flamme schwächer wird, wieder Rum mit einer Schöpfkelle über den Zuckerhut gießen. So oft wiederholen, bis der gesamte Zuckerhut in den Wein getropft ist. Die Feuerzangenbowle heiß genießen.

