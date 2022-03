per Mail teilen

Falscher Hase – ein saftiger Hackbraten mit Ei. Der Begriff entstand in der Nachkriegszeit, als sich viele Haushalte keinen echten Hasen als Sonntagsbraten leisten konnten.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Horst Stetter

Zutaten

200 g Kalbshackfleisch

150 g Rinderhackfleisch

150 g Schweinehackfleisch

5 Eier

80 g Toast

½ Zwiebel

50 ml Milch

2 TL scharfer Senf

1 Knoblauchzehe

1 TL Majoran, getrocknet

½ Zitrone

1 El Petersilie gehackt

125 ml Hühnerbrühe

1 EL kalte Butter

Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Zubereitung

3 Eier 10 min kochen, abschrecken und pellen. 80 g Toast in Würfel schneiden. ½ Zwiebel in sehr feine Würfel schneiden. Diese in einer Pfanne mit 100 ml Wasser weich dünsten, bis die Flüssigkeit verkocht ist.

50 ml Milch in einen Rührbecher geben. Dann 2 Eier und 2 TL Senf scharf sowie 1 Knoblauchzehe fein gerieben, 1 TL getrockneter Majoran und den Abrieb von einer halben Zitrone hinzufügen. Alles gut verrühren und über die Toastwürfel gießen. 5 min ziehen lassen.

Das Hackfleisch mit den Toastwürfeln, den gedünsteten Zwiebelwürfeln und 1 EL gehackter Petersilie mischen. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver kräftig würzen. Die Hackmasse in einem mit Öl ausgestrichenen Bräter mit angefeuchteten Händen zu einem schmalen, langen Rechteck formen. Mittig etwas einkerben, dann die gekochten Eier darauf platzieren, mit der Fleischmasse umhüllen und alles zu einem Laib formen.

Im Backofen bei 140° auf der untersten Schiene 25 min braten, dann die Temperatur auf 160° erhöhen und weitere 15 min garen.

Sobald sich am Boden um den Braten ein brauner Satz bildet, nach und nach mit 125 ml Hühnerbrühe ablöschen. Die Soße zum Schluss abschmecken und mit 1 EL kalter Butter binden.

Dazu passen Salzkartoffeln oder Kartoffelpüree.

Übersicht aller SWR Rezepte