Dorade in Algen gedämpft mit Sauce Antiboise

Portionen: 2 Koch/Köchin: Marc Haeberlin, Auberge de l'ill, Illhäusern

Zutaten:

1 Dorade (600 g), ausgenommen und geschuppt

150 g Algen

1 Tomate

Saft einer halben Zitrone

2 cl Olivenöl

1 Zweig Basilikum

1/2 EL Korianderkörner

1 Zweig frischer Koriander

1 Zweig Estragon

1/2 Bund Blattpetersilie

Salz, Pfeffer

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.

Die geschuppte und geputzte Dorade innen und außen salzen. Die Algen auf einen Gitterrost oder ein Blech legen und darauf die Dorade betten. So im Backofen 12 Minuten garen. (Unter den Gitterrost eine Saftpfanne geben.)

Die Dorade erst nach dem Garen pfeffern.

Die Tomate enthäuten, entkernen und würfeln. Zitronensaft, Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer, Basilikum, Korianderkörner, frische Korianderblätter, Estragon und Petersilie in einen Mixer geben und gut verquirlen. Dann in eine Schüssel umfüllen und die Tomaten untermischen.

Die Dorade mit der Sauce anrichten. Dazu passen sehr gut kleine Pellkartoffeln.

