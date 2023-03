Koch/Köchin: Alfred Vogt, Ute Vogt

Zutaten:

500g Chicorée

1 Becher süße Sahne

1 Ei

Salz, Muskat, Suppengewürz

Geröstete Weißbrotwürfel oder Backerbsen

Chicorée-Streifen zum Garnieren

Chicorée 10 Minuten in Wasser kochen, ein Becher Sahne mit einem Ei verrühren. In die Suppe geben und mit dem Mixstab pürieren. Mit Salz, Muskat und Suppengewürz abschmecken. Geröstete Weißbrotwürfel (Backerbsen) kurz vor dem Essen in die Suppe geben. Mit in Streifen geschnittenem Chicorée garnieren.

