Lasagne à la Horst

Zutaten für 4 Personen

1 Karotte

1 Stange Bleichsellerie

1 Zwiebel

1 EL Olivenöl

1 ½ TL Oregano gerebelt

1 ½ TL Thymian gerebelt



300 g Rinderhack

100 g Schweinemett

2 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

100 g Tomatenpüree

Semmelbrösel

1 Ei



Öl zum Einfetten der Auflaufform

12 Lasagne-Blätter

Crème fraîche (oder Schmand)

125 g Emmentaler

Sahne / Milch

200 ml frische Sahne

Vorbereitung

Das Runderhack und das Schweinemett unbedingt ½ Stunde vor der Verwendung aus dem Kühlschrank nehmen

Zubereitung

Karotte waschen, schälen und in ganz kleine Würfel schneiden. Bleichsellerie entfädeln, in ganz kleine Würfel schneiden. Zwiebel abziehen und in feine Würfel schneiden. Das Gemüse in 1 El Olivenöl unter Rühren in einer tiefen Pfanne gut andünsten. Oregano und Thymian gerebelt zufügen (man kann natürlich auch frische Kräuter verwenden).

Rinderhack und Schweinemett in einer anderen Pfanne in 2 El Olivenöl kräftig anbraten, dabei das Fleisch immer wieder zerdrücken und rühren, damit es bröselig wird. Tomatenmark zufügen und kurz mitbraten, mit Tomatenpüree auffüllen und die Gemüsemischung zugeben. Alles ca. 15 Minuten köcheln lassen. Wenn die Soße zu dünn ist eventuell mit Semmelbröseln andicken. Die Pfanne vom Herd nehmen und in die heiße Mischung 1 Ei gut verquirlt einrühren.

Auflaufform mit Öl auspinseln. Lasagne-Blätter in Salzwasser al dente kochen. Aus dem Wasser nehmen und gut abtropfen lassen. Man kann natürlich auch selbst einen Nudelteig herstellen, oder einen Lasagne-/Nudel-Teig aus dem Frischeregal, den man entsprechend der Größe der Auflaufform zuschneiden kann.

Dann 4 Blätter (die Nudelblätter jeweils bereits in 4 Teile schneiden, so kann man die Teilstücke später leichter aus der Form heben) passgenau in die Auflaufform legen, diese mit Crème fraîche bestreichen und darauf 1/3 der Fleischsoße verteilen. Mit den restlichen Teilstücken der Platten und der Fleischmischung und Crème fraîche entsprechend verfahren, (beachten, sauber übereinanderlegen). Mit Nudelteig abschließen.

Geriebener Emmentaler mit etwas Sahne oder Milch verrühren, bis eine geschmeidige Masse entstanden ist. 200 ml frische Sahne vorsichtig, am Rand entlang, in die Auflaufform einlaufen lassen.

Zum Abschluss die Käse-Sahne-Paste auf die obere Teigplatte streichen, die Form in den vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene ca. 30 Minuten backen, bis die Kruste hellbraun ist.

Da die Teigplatten bereits in Portionsgröße in der Auflaufform geschichtet sind, ist es sehr einfach die jeweiligen Lasagne-Abschnitte aus der Form zu heben.

Auf warmen Tellern anrichten, dazu einen saisonalen, frischen grünen Salat servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte