Hähnchenbrust mit gebratenem Spargel

Koch/Köchin: Horst Stetter

Horst Stetter/Christoph Bisle

Zutaten:

3 Hähnchenbrüste (je 200 g)

1 EL Chilisauce

2 EL Sojasoße

1 TL Ingwer

Dressing:

1–2 EL Sojasoße

1 TL geriebener Ingwer

1 EL Chilisauce

1 EL Zitronen-Essig

2 EL Nussöl

2 EL frischer Kerbel

1 kg Spargel (weiß)

10 g Butterschmalz

10 g Butter

Zucker, Salz, Pfeffer

Kerbel

Zubereitung

Hähnchenbrüste kalt abwaschen und trocken tupfen. Die Filets von Fett und Sehnen befreien und in eine flache Form legen. 1 EL Chilisauce, 2 EL Sojasoße und 1 TL fein geriebenen Ingwer fein verrühren. Die Filets damit bedecken und abgedeckt im Kühlschrank 8 Stunden durchziehen lassen.

Für das Dressing 1–2 EL Sojasoße mit 1 TL geriebenem Ingwer, 1 EL Chilisoße, 1 EL Zitronen-Essig und 2 EL Nussöl verrühren. Kurz vor dem Servieren 2 EL frischen Kerbel (fein gehackt) zufügen.

Spargel waschen, schälen und die holzigen Enden abschneiden. Dann in 4 cm lange Stücke teilen, diese der Länge nach halbieren. Die Spargelköpfe ganz lassen und separat legen.

10 g Butterschmalz in einer großen beschichteten Pfanne (ideal: Wokpfanne) zerlassen und die Spargelstücke 10 min darin bissfest braten. Nach 5 min die Spargelköpfe zufügen und immer gut umrühren. Mit Salz sowie Zucker würzen und mit 10 g Butter abschmelzen.

Gleichzeitig die Hähnchenbrüste abtropfen lassen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Mit 10 g Butterschmalz in einer beschichteten Pfanne scharf anbraten und (je nach Dicke) beidseitig ca. 8 min braten. Mit Salz + Pfeffer würzen. Im Backofen bei 150 Grad 10 min in einer flachen Schale ruhen lassen und dann in 2 cm dicke Scheiben schneiden.

Den Spargel auf warmen Tellern verteilen, mit dem Dressing beträufeln, und die Hähnchenbrustscheiben darauf anrichten. Mit Kerbelblättchen garnieren.

Dazu kann man Risotto oder Butterkartoffeln reichen.

