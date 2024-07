Retter in der Not: Die Stauberater

per Mail teilen

In den Sommerferien sind auch die Stauberater vom ADAC wieder auf den Autobahnen unterwegs. Denn Ferien bedeuten vor allem auch Stau. Für die Autofahrer eine nervige Angelegenheit. Sie kommen nicht vom Fleck, von oben bruzzelt die Sonne. Doch die Stauberater helfen aus. Wenn alle Autos stillstehen, fängt ihre Arbeit erst so richtig an.