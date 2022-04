Retro-Bauern: Erste Rückschläge

Wenn ein Landwirt oder eine Bäuerin ausfällt und sich nicht um Tiere und Hof kümmern kann, dann ist Chiara zur Stelle. Die 21-Jährige ist ausgebildetete Landwirtin und Betriebshelferin, die in Notsituationen auf Bauernhöfen einspringt. So auch auf einem Hof in Tettnang. mehr...