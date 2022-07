per Mail teilen

Mit Ambitionen und ziemlich viel Elan hat ein Inhaber seinen Laden umgebaut. In Weinstadt im Remstal kennt man den Laden, denn er bezieht seine Waren am liebsten alle aus der Region. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in einem ganz besonderen Supermarkt, indem Regionalität groß geschrieben wird.