Menschen gehen in Rente, Esel kommen -| sofern sie Glück haben -| ins "Eselheim Merlin". Dort nimmt der Verein "Esel in Not" in Engen im Kreis Konstanz seit Mitte der 1980er Jahre alte, kranke und verletzte Tiere in Obhut. Für dieses Engagement gab es nun den Tierschutzpreis des Landes. mehr...