Rattenjagd in Eberbach

Einmal im Jahr werden in Eberbach Ratten gejagt. Vor allem in der Kanalisation und am Ufer des Neckars. Aber auch auf Privatgrundstücken breiten sich die Tiere aus. Schuld daran ist oft der Mensch, der Essensreste in der Toilette entsorgt. Aber auch wer Vögel füttert, zieht Ratten an.