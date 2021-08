Wenn der Verkehr fließt, dann langweilt er sich. Dieter Mäurer sucht regelrecht nach Stau und Stress auf der Autobahn. Eigentlich ist er in Altersteilzeit, aber von der A8 kommt er nicht los. Und so arbeitet er dann, wenn alle in den Urlaub wollen. Also an Brücken- und Feiertagen, langen Wochenenden und natürlich jetzt, wo die Sommerferien los gehen. Er berät FahrerInnen, die im Stau stehen, hilft aber auch Menschen, die einen Stau verursachen und mit ihrem Auto liegen geblieben sind. Im Landesschau-Studio spricht er über seine persönliche Motivation und Leidenschaft als Stauberater und die Geschichten, die er auf der Autobahn erlebt. mehr...