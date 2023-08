Der Stuttgarter übernahm den elterlichen Gartenbaubetrieb, obwohl es ihn ursprünglich in die weite Welt zog. So hatte er in seinen Lehrjahren einige Zeit bei einem Gärtner in Florida gearbeitet. Heute betreut er Kunden im ganzen Großraum Stuttgart.

Jede Pflanze hat für mich ein Gesicht. Und das will ich zur Geltung bringen.

Gärtner und Model

Rainer Locher gestaltet und dekoriert er Großveranstaltungen mit Blumen und Pflanzen. Zum Cannstatter Volksfest schmückt er jedes Jahr die Fruchtsäule auf dem Wasen. Nebenher arbeitet er auch als Model für Werbeproduktionen.