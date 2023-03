Räumung der maroden Stadthalle in Freiburg

Wir leben im Land der Tüftler und Erfinder: Autos, Uhren, Medizintechnik. Aber nicht nur große, weltbekannte Firmen sind hier zu Hause, sondern auch kleine Betriebe, die besondere Dinge herstellen. Flugzeugbauer Roman Weller in Bibersfeld bei Schwäbisch Hall ist Tüftler. Seit Jahrzehnten baut er in seinem Ein-Mann-Betrieb das von ihm entwickelte Flugzeug Rebell. Viele Jahre hat er an seiner Konstruktion herumgetüftelt und baut davon vier Stück im Jahr. Alle sind Auftragsproduktionen von Privatkunden. Was beim Bau wichtig zu beachten ist, erzählt er uns in seiner Werkstatt.