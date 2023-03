Quartier "Alte Weberei": ein Ort für Künstler und Musiker

Die vereinzelung und Vereinsamung in unserer gesellschaft nimmt immer mehr zu. Jede zweite Frau über 65 lebt allein. Jeder Vierte über 70 lebt ohne nahe Angehörige in seiner Nähe. Die Syngéria-Hausgemeinschaft in Tübingen hat deshalb schon zu Anfang eine Senioren-WG mit eingeplant.