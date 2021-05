Campen am Bodensee, das ist für viele Touristen in Zeiten von Corona die perfekte Alternative: den Umständen entsprechend sicher, leicht erreichbar und überraschend vielseitig. So nutzen viele Wassersportler den Campingplatz in Gohren als Ausgangspunkt zum Tauchen, Surfen oder Segeln. Wie zwei junge Männer aus Ulm, die am Bodensee ihr Schifferpatent machen. mehr...