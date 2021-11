Polyamor - Ein Mann liebt mehrere Frauen

Gabriel wurde als Eva geboren. Nach fast 40 Jahren im falschen Körper hat er sich jetzt zu einer Geschlechtsangleichung entschieden. Mitten in diesem Prozess lernt er Claudia kennen. Er kann es nicht fassen, dass sie sich in ihn verliebt hat. Er selbst fühlt sich noch längst nicht angekommen auf dem Weg, ein Mann zu sein. Beiden ist bewusst, dass sie in der Öffentlichkeit als Paar vielen Fragen und auch Vorurteilen ausgesetzt sein werden. Doch ihre Liebe ist so stark, dass sie das Wagnis eingehen. mehr...