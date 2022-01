Das Osterfest hatte für dieses Ehepaar von der Insel Reichenau am Bodensee lange eine große Bedeutung. Die beiden engagieren sich seit Jahren in der katholischen Kirche. Doch damit ist jetzt Schluss. Ab jetzt gilt ihr Engagement dem Kampf gegen die Kirche. Das besondere: beide sind zwar aus der Kirche ausgetreten, haben aber nicht ihren Glauben verloren. Wir mussten also unbedingt herausfinden, was die Stimmung am idyllischen Bodensee so sehr getrübt hat. mehr...