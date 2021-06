Bislang waren Luna und Charly einfache Hauskatzen. Jetzt sind sie im Auftrag der Forschung unterwegs: In ihren Halsbändern sind Chips eingebaut, die Bewegungs- und GPS-Daten speichert. Mit den sogenannten Cattrackern will das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Möggingen herausfinden, was Katzen tun, wenn sie draußen unterwegs sind. Auch "ganz normale" Katzenbesitzer sollen bald mitmachen können. mehr...