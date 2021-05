Yaprak ist seit Geburt gehörlos. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Türkei in einem kleinen Dorf. Hier konnte sich niemand mit ihr richtig verständigen. Um Yaprak eine bessere Perspektive zu ermöglichen, wanderte ihre Familie nach Deutschland aus. Hier lernte sie die Gebärdensprache und machte eine Ausbildung als Modeteilnäherin. Einen Job bekam sie jetzt bei WASNI. In diesem kleinen Betrieb schneidern Menschen mit und ohne Behinderungen Kapuzenpullis. mehr...