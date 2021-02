Die "Spandalen" sind einerseits eine Geislinger Fasnet-Gruppe, andererseits das typische örtliche Fasnet-Gebäck. Obwohl die Fasnet in Geislingen ausfällt, produziert Bäcker Franz Koch auch dieses Jahr "Spandalen". Somit ist die die Bäckerei in diesen Tagen vielleicht der einzige Ort in der Stadt, an dem halbwegs Fasnet-Normalität herrscht. Sonja findet heraus, was das Besondere an dem Gebäck ist, wie es zu seinem Namen kam und warum Geislingen auch "Spandalusien" genannt wird. mehr...