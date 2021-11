Online zaubern lernen

Für den 34-jährigen Mössinger bedeutet Fleisch Genuss und Kultur. Patrick Holzapfel ist Metzger aus Leidenschaft und hat sich zum Fleischsommelier ausbilden lassen. Sein Anspruch an die Tiere: regional, artgerecht und hochwertig. Er wirbt für die Qualität von gutem Fleisch und hat acht Grills zuhause. In seinem ersten eigenen Geschäft ist vieles anders. Auch das: Er führt eine Warteliste für MitarbeiterInnen. Die Heimat des jungen Meisters ist die Fleischtheke. Er schwärmt: "Es ist ein super Gefühl, für so viele kluge Kunden in Sachen Fleisch Vorbild zu sein. Ich spüre, wie sie mich mit meinem Fleischwissen ernst nehmen. Und wenn sie zuhause sind, posten sie Foodporn mit meinen Steaks. Im Landesschau-Studio erzählt er von seiner Leidenschaft für gutes Fleisch und warum für ihn Fleischverkaufen ein sehr edler Beruf ist. mehr...