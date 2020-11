Ihr Herz hängt an der Musik, so wie bei ihrem Bruder Ben Zucker. Beide sind ehrgeizig, beide lieben Tattoos. Sarah Zucker, geboren in Laichingen auf der Schwäbischen Alb, ist Newcomerin im Schlagergeschäft, ihr Bruder Ben dagegen ein "alter Hase". Ihre Feuertaufe hat Sarah schon hinter sich: ein Auftritt in der ARD-Show von Florian Silbereisen. Im Studio erzählt Sarah Zucker, wie aufregend es ist, ihr erstes Album "Wo mein Herz ist" an den Start zu bringen und verrät, warum sie, wie Ben, den Namen "Zucker" als Künstlernamen gewählt hat. mehr...